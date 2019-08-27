Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımTürkiye-Dominik Cumhuriyeti: 87-59
27.08.2019 - 13:35| İSTANBUL (AA)

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti: 87-59

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 yenerek üçüncü oldu.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti: 87-59

Çin'in Suzhou kentinde Dushu Gölü Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye, 40-22 önde kapattı. İkinci yarıda farkı daha da açan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 28 sayı farkla 87-59 galip ayrıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova 16'şar sayı kaydetti. Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Scott Jordan Wilbekin karşılaşmada forma giymedi.

FIBA Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını yapan milliler, E Grubu'nda ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Japonya'yla oynayacak.

 

Ergin Ataman'dan Beaubois'e izin yakan penaltı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA'dan Eric Cantona'ya ödül

UEFA'dan Eric Cantona'ya ödül

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da seçim yok...

Mahkeme kararını verdi! Galatasaray'da seçim yok...

Mostar’da şampiyonlar belli oldu

Mostar’da şampiyonlar belli oldu

Sıradaki Haber