Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli Takım HaberleriTürkiye-Ermenistan: 4-1
13.11.2019 - 21:49 | | ANTALYA (AA)

Türkiye-Ermenistan: 4-1

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti.

Türkiye-Ermenistan: 4-1

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız konuk ettiği Ermenistan'a fark attı: 4-1.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

 Ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Muhammet Arslantaş, 16 ile 63. dakikalarda Taha Tunç ve 68. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada ilk gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Ermenistan'ın tek golünü 73. dakikada Narek Grigoryan kaydetti. Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

Milli takım, grupta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'la ve 19 Kasım Salı günü de Bulgaristan'la karşılaşacak.

 

 

Milliler, İzlanda hazırlıklarını tamamladı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzlanda cephesi: Pes etmiş değiliz

İzlanda cephesi: Pes etmiş değiliz

A Milli Takım'a Emre müjdesi! Takımla çalıştı

A Milli Takım'a Emre müjdesi! Takımla çalıştı

Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

Şenol Güneş'ten Cenk sitemi

Şenol Güneş'ten Cenk sitemi

Sıradaki Haber