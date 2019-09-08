Türkiye finalde Sırbistan karşısında! Haydi Filenin Sultanları...
2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu kazanmak istiyor.
2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile karşılaşıyor. A Milli Kadın Milli Voleybol Takmımıı tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmak için Ankara Spor Salonu'nda parkeye çıktı. Mücadele saat 19.45'te başladı.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 1-1
*3. set oynanıyor
1. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN
2. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN
16 yıl sonra finale çıktık
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.
Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.
Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.
Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.