Türkiye finalde Sırbistan karşısında! Haydi Filenin Sultanları...

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile karşılaşıyor. A Milli Kadın Milli Voleybol Takmımıı tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmak için Ankara Spor Salonu'nda parkeye çıktı. Mücadele saat 19.45'te başladı.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 1-1

*3. set oynanıyor

1. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN



2. SET SONUCU | TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN



16 yıl sonra finale çıktık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.