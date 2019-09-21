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21.09.2019 - 15:28 | | ROMA (AA)

Türkiye, Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Milli takım, şampiyonadaki dördüncü maçında Romanya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı başardı. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Fransa oldu.

Türkiye, Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Romanya’yı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Fransa ile eşleşti.

Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona A Grubu’ndaki Türkiye-Romanya mücadelesiyle devam etti.

"Sesi Görenler" olarak anılan milliler, maçın ilk yarısında, Romanya karşısında bulduğu fırsatları gole çeviremeyince devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarının hemen başında milliler, Ömür Mercan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Türkiye, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Gruptaki ilk iki maçta İtalya ve İspanya ile berabere kalan dün Belçika'yı, bugün de Romanya'yı yenen milliler gruptan çıkmayı başardı.

A Grubu’nu İspanya’nın ardından 8 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, yarı finalde Fransa ile eşleşti.

Yarı final maçı yarın

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Sesi Görenler", yarın TSİ 18.30'da Fransa'yla yarı final mücadelesine çıkacak.

Milliler, Fransa'yı yenmesi durumunda finale yükselecek ve aynı zamanda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Karşılaşmayı, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, birlikte izledi.

 

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