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18.08.2019 - 22:38| AA

Türkiye - Ä°talya: 72-70

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 29. UluslararasÄ± Akropolis TurnuvasÄ±'nda Ä°talya'yÄ± 72-70 yendi.Â

Türkiye - Ä°talya: 72-70

A Milli Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, Ã‡in'in ev sahipliÄŸinde 31 AÄŸustos-15 EylÃ¼l tarihlerinde dÃ¼zenlenecek 2019 FIBA DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 29. UluslararasÄ± Akropolis TurnuvasÄ±'ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ve son maÃ§Ä±nda Ä°talya'yÄ± 72-70 yendi.Â 

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re milli takÄ±m, Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'daki Nikos Galis Spor Salonu'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 38-35 Ã¶nde tamamladÄ±. Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en karÅŸÄ±laÅŸmada rakibine Ã¼stÃ¼nlÃ¼k fÄ±rsatÄ± vermeyen milli takÄ±m, mÃ¼cadeleyi 72-70 kazandÄ±.

MaÃ§ta Cedi Osman 20, Ersan Ä°lyasova 16, Furkan Korkmaz ise 12 sayÄ± Ã¼retti.Â 

Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar, turnuvadaki diÄŸer maÃ§larÄ±nda SÄ±rbistan'a 87-72, Yunanistan'a ise 84-70 kaybetmiÅŸti.

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