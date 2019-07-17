17.07.2019 - 22:57| AA
Türkiye, İtalya'yı 7 saniye kala yıktı!
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 82-80 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda İtalya'yı 82-80 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İsrail'in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, İtalya karşısında ilk yarıyı 43-39 önde tamamladı. Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan maçta bitime 7 saniye kala Türkiye, Onuralp Bitim'in 3 sayılık basketiyle sahadan 82-80 galip ayrıldı.
Ümit Milli Basketbol Takımı, yarın çeyrek finalde, bu akşam oynanacak İspanya-Slovenya maçının galibiyle karşılaşacak.