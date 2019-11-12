Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA EURO 2020 elemelerine fırtına gibi başlayan A Milli Futbol Takımı'mız 9. maçında kendi evimizde İzlanda ile karşılaşıyor. Milli Takım'ın turu geçebilmesi için sahadan en azından 1 puanla ayrılması gerekiyor. Fakat Millliler ilk maçtaki 2-1'lik yenilgi sonrası sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde...

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 3'ten canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da deplasmanda Andorra ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Elemelerde kalan son iki maç öncesi Güneş grupta büyük bir mücadele olduğunu ve oynayacakları 2 maçtan 6 puan ile ayrılmak istediklerini ifade etti. Deneyimli teknik adam, “Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe kat ettik ve son düzlüğe geldik. Son adımı iyi atmak istiyoruz. Rakibimiz İzlanda grupta Fransa ile birlikte güçlü rakibimizdi. Kalan iki maçımızdan 6 puan hedefliyoruz ve beraberlikte de gruptan çıkışı garantileyeceğiz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na gitmek olduğu için bunu gerçekleştirmek istiyoruz” dedi ve ekledi:

‘TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE’

“Rakip Antalya’da toplandı. Onlar da Çarşamba İstanbul’a gelecek. Maça ne kadar önem verdiklerini biliyoruz. Gökhan Akkan ve İrfan Can Kahveci’nin sakatlıkları var. Diğerlerini değerlendireceğiz. Daha önce başardığımız iyi sonuçlarla Türkiye’yi mutlu ettiğimiz gibi bunu yeniden yaşamak istiyoruz. İstanbul’da stadyumda olan ve tüm taraftarlarımızla aynı heyecanı duyarak mutlu ayrılmak istiyoruz. 2 maçta 6 puan alıp hedefe ulaşacağız.”

‘TÜRKİYE BÜYÜK PAZAR OLACAK’

Avrupa’da oynayan milli oyuncuların sayısının artacağına inandığını söyleyen Güneş,”Hepsinin oynamasından yanayız ve umarım daha çok oyuncumuz gider. Güven ve başarı yenilerinin de kapsını açacak. Futbolda büyük bir pazar olacağımızı düşünüyorum. Henüz hazır olmayanlar var. Cengiz Ünder ve Ozan Kabak yeni yeni süre alıyor. Yusuf Yazıcı oynamaya başladı. Mehmet Zeki Çelik son maçında iyiydi. Nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağımıza bakacağız. Mutlu oluyoruz. Bu sayı daha da artmalı. Takımımızın ve oyuncularımızın başarısı yeni oyuncuların önün açıyor. Önemli bir yarıştayız. Sadece İzlanda maçına odaklanmalıyız” açıklamasında bulundu.

‘Hepsiyle gurur duyuyorum’

Genç oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Güneş, “Çağlar ve Merih her şeyi başarabilir. Bizim eğitim ve birlikte hareket etme problemimiz var. Bu sayılar artmalı, hepsiyle gurur duyuyorum. Aldığımız saha sonuçları sizi bozmamalı ve sürdürülebilir olmalı. 52 yıl bu işin içinde olmak ve bu itibarda kalmak en büyük sermaye” sözlerini sarf etti.

‘EMRE SAKAT AMA BİZİMLE’

Takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun sakatlığı ve takımdaki yeri hakkında da Şenol Güneş şunları söyledi: “Kaptan Emre bizim için lider oyuncu, kaptanımız. Oyunculuğuyla ve tecrübesiyle bize katkı yapan bir oyuncu. Sakatlığı var ve yaşı itibarıyla her şeyiyle oynamaya çalışıyor. Bizimle olacak. Oynayıp oynayamayacağı ile ilgili sürece bakacağız. Kampa ilk o geldi.”

‘RAKİBİMİZDEN DAHA AGRESİF OLACAĞIZ’

İzlanda maçına çok daha inançlı ve güvenli çıkacaklarını söyleyen Güneş, “Oynamadan maç kazanılmıyor, bizde öyle bir rahatlık yok, güven var. Maçları önemsiyoruz. Bu maç bizim için final olacak, son adımı yapıyoruz. Tüm maçların toplamından daha heyecanlı ve coşkulu olmalıyız. Bu duyguyla çıkarsak işimiz kolay olur. En az onlar kadar isteyeceğiz. Daha agresif olacağız” diye konuştu.

‘HALKIMIZ BU TAKIMI SEVİYOR’

“Milli takım olarak söyleyeceğimiz; 4 büyüklerden 7 oyuncu aldık. Bu sayı eskiden daha fazlaydı. Şu an itibarıyla İzlanda ve Andorra maçını kazanacak oyuncularımız var. Türk insanı milli takımdan ne istiyorsa o yapıda olmaya çalıştık. Sonuçların da bize katkı yaptığını görüyoruz. Halk bu takımı seviyor. Ait olma duygusu hem takımda hem de halkta var.”

‘KULÜPLERİMİZ UEFA’DA YARIŞMALI’

“Kulüplerimiz ve oyuncularımızla birlikteyiz. Avrupa’da yarışmak istiyoruz ve yarışıyoruz. Kulüplerimizin beklenenin dışında sonuçlar alması bizi üzüyor. Son müsabakalara bakıldığında Şampiyonlar Ligi’nden ve Avrupa’dan elendiklerini görüyoruz. Takımlarımız umarım UEFA’da yollarına devam ederler.”

‘İYİ OYNAYARAK KAZANMALIYIZ’

İzlanda maçını kazanmak istediklerini belirten Şenol Güneş, “Kadrosuna bakınca kalecisi ve defansı bireysel olarak çalışıyor. Alternatif oynayanlar da görevleri yapabiliyor. Uzun boylu ve dayanıklılık olarak iyi durumdalar, disiplini bir takım. Rakiplerin eksik fazlalığını dikkate alarak oyunumuzu oynayacağız. İyi oynayarak kazanmak istiyoruz” dedi.

‘2022’DE DE OLMAK İSTİYORUZ’

Gelecek hedeflerinde 2022 Dünya Kupası’nda da yer almak olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, “2022 Dünya Kupası finallerinde olmak istiyoruz. Sonra ne yapacağız onu bilmiyorum. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. O günleri görelim, sonra konuşuruz” dedi.