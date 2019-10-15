Türkiye İzlanda maçı ne zaman oynanacak? Türkiye'deki maç iki takım için de final anlamı taşıyor

Türkiye, EURO 2020 elemeleri H grubu 8. maçında dün akşam Fransa karşısında aldığı bir puan ile rahat bir nefes aldı. İzlanda rakibi Andorra karşısında 3 puanı iki golle alırken puanını 15'e yükseltti. Bir sonraki maçta Türkiye ve İzlanda grubun düğümünü çözecek olan maça çıkacak. Kasım ayı içerisinde oynanacak maçı Türkiye'nin kazanması halinde son maça bakılmaksızın bir üst tur garantilenecek. İzlanda galibiyet dışındaki her sonuçla EURO 2020'ye veda edecek. Millilerin İzlanda karşısında olası bir mağlubiyet alması halinde ise son maçta Andorra karşısında mutlak galibiyet elde etmek zorunda olacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım Cuma akşamı Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.