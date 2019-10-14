Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye İzlanda maçı için geri sayım başladı. Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj elde A Milli Futbol Takımımız, İzlanda önünde Euro 2020 biletini cebine koymak istiyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...



TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye İzlanda maçI 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Emre, İrfan Can, Cenk, Burak



İzlanda: Halldorsson, Palsson, Fjoluson, Sigurdsson, Skulason, Bjarnason, Sigurdsson, Traustason, Sigurdsson, Finnbogason, Sigthorsson