A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 Elemeleri'nde 9'uncu maçında İzlanda'yı konuk edecek. Lider pozisyonda olan Türkiye, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşını güzel bir futbolla kazanmak istiyor. Türk futbolseverler ise bu maçı kaçırmak istemiyor ve "Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadeleyi TRT 1'in canlı yayınlaması bekleniyor.

BİLETLER TÜKENDİ

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçının biletleri dün satışa çıkarıldı. Ay-Yıldızlı futbolseverler ise müthiş bir ilgi gösterdi, tüm biletler 1.5 saat içerisinde tükendi.

Bu durum sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak mücadele için “Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.