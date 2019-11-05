EURO 2020 H Grubu'nun lideri Türkiye bu sefer İzlanda ile karşılaşıyor. A Milli Takım İzlanda'yı yenerek hem liderliğini sürdürmek hem de 2-1'lik mağlubiyetin rövanşını almak istiyor. İzlanda ise alacağı galibiyetle tur şansını sürdürmenin peşinde... Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadeleyi TRT 3'ün canlı yayınlaması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Güneş, Andorra-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak ve suni çim zemini bulunan Ulusal Stadyum’u gezdi. Güneş ayrıca, milli takımın kamp yapacağı oteli ziyaret etti.

ŞENOL GÜNEŞ, ANDORRA’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda 17 Kasım’da Andorra’ya konuk olacakları maç öncesi bu ülkeye giderek, incelemelerde bulundu.

Andorra’daki incelemelerinin ardından İspanya’nın Valencia kentine geçen Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda bu akşam Valencia ile Fransız ekibi Lille arasında Mestalla Stadı’nda oynanacak maçı izleyecek.

Lille ekibinde milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik forma giyiyor.