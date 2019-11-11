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11.11.2019 - 14:05 |

Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-İzlanda maçı için geri sayım sürüyor. EURO 2020 elemeleri H grubu dokuzuncu maçında A Milli takım, İzlanda'yı konuk edecek. Grupta 21 puanla ilk sırada yer alan A Milliler, İzlanda karşısında 3 puan alması halinde gruplardan çıkmayı garantileyecek. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 H grubu elemelerinde 9. hafta maçları bu hafta oynanacak. H grubunda lider durumda yer alan A Milli Takım ilk maçında İzlanda'yı konuk edecek. İzlanda karşısında alınacak olan 3 puan ile gruptan çıkmayı garantileyecek olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Peki Türkiye-İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadeleyi TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Güneş, Andorra-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak ve suni çim zemini bulunan Ulusal Stadyum’u gezdi. Güneş ayrıca, milli takımın kamp yapacağı oteli ziyaret etti.

 

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