EURO 2020 H grubu elemelerinde 9. hafta maçları bu hafta oynanacak. H grubunda lider durumda yer alan A Milli Takım ilk maçında İzlanda'yı konuk edecek. İzlanda karşısında alınacak olan 3 puan ile gruptan çıkmayı garantileyecek olan A Milli takımda gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Peki Türkiye-İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İzlanda maçı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Park'ta oynanacak. Mücadeleyi TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Güneş, Andorra-Türkiye maçına ev sahipliği yapacak ve suni çim zemini bulunan Ulusal Stadyum’u gezdi. Güneş ayrıca, milli takımın kamp yapacağı oteli ziyaret etti.