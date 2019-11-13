Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?

Euro 2020 H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımımız, İzlanda'yı konuk ediyor. Kazanmamız halinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme hakkı kazanacağımız zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki heyecanla beklenen Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye İzlanda maçI 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Emre, İrfan Can, Cenk, Burak



İzlanda: Halldorsson, Palsson, Fjoluson, Sigurdsson, Skulason, Bjarnason, Sigurdsson, Traustason, Sigurdsson, Finnbogason, Sigthorsson



BİLETLER TÜKENDİ!



A Milli Takımımızın İzlanda ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı tamamlandı. Açıklamada ayrıca, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.” denildi.