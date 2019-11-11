11.11.2019 - 16:38 | | İSTANBUL, (DHA)
Türkiye-İzlanda maçının hakemi Anthony Taylor
EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği açıklandı.
UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart Atwell olacak.