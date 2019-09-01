Türkiye-Japonya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Japonya basket maçı için geri sayım sürüyor. 2019 FIBA Dünya Kupası E grubunda yer alan A Milli Erkek Basketbol takımımız bugün ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin yakından takip edeceği müsabaka öncesinde maçın saati ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-Japonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Japonya arasında Shangai Oriental Sports Center'da oynanacak olan mücadele, 1 Eylül Pazar günü saat 11.30'da NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE E GRUBU'NDA YER ALIYOR

Turnuvada E Grubu'nda son Dünya şampiyonu ABD'nin yanı sıra Çekya ve Japonya ile karşılaşacak olan Türkiye, gruptaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Şangay kentinde oynanacak mücadele 1 Eylül Pazar günü TSİ 11.30'da başlayacak. Milliler gruptaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü 15.30'da ABD ile mücadele edecek. 12 Dev Adam gruptaki son maçını ise 5 Eylül Perşembe günü 11.30'da Çekya ile yapacak.

MİLLİLERİN KADROSUNDA NBA'DEN 3 OYUNCU YER ALIYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 14 kişilik kadrosunda 3 NBA, 10 Türkiye Basketbol Ligi ve 1 İsrail Ligi oyuncusu bulunuyor.

12 Dev Adam'ın 14 kişilik kadrosu şu şekilde:

Oyun kurucu: Scottie Vilbekin - Doğuş Balbay

Şutor gard: Furkan Korkmaz - Melih Mahmutoğlu - Yiğit Arslan - Buğrahan Tuncer

Kısa forvet: Cedi Osman - Metecan Birsen

Uzun forvet: Ersan Ilyasova - Berkan Durmaz

Pivot : Semih Erden - Sertaç Şanlı - Ege Arar

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DERECESİ 2'NCİLİK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Dünya Kupası'na 5'inci kez katılacak. Türkiye ilk olarak turnuvaya 2002 yılında katıldı. Bu turnuvayı 9'unculuk ile tamamlayan milliler, 2006 yılındaki şampiyona da ise 6'ncı oldu.

Ay yıldızlılar 2010 yılında Türkiye'de düzenlenen turnuvada ise tarihinin en büyük başarısını final oynayarak elde etmeyi başardı. 12 Dev Adam, şampiyonada Yunanistan, Porto Riko, Rusya, Çin ve Fildişi Sahili'nin yer aldığı C Grubu'nu 1'inci sırada tamamladı ve 2'nci tura yükseldi. Milliler daha sonra sırasıyla Fransa, Slovenya ve Sırbistan'ı geçerek turnuvanın finalinde ABD'nin karşısına çıktı. Finalde ABD'ye 81-64'lük skorla kaybeden Türkiye gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

12 Dev Adam, 2014 yılında katıldığı turnuvada ise çeyrek final oynama başarısı göstermişti.

TURNUVANIN STATÜSÜ

Şampiyona, 3 turda gerçekleştirecek. İlk turda 32 takım dörderli sekiz grupta yer alacak. Gruplarını İlk iki sırada bitiren takımlar ikinci tura çıkacak. İkinci tura yükselen takımlar dörderli dört grupta mücadele edecek. Bu grupta da ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tur olan çeyrek finale yükselecek.

Dünya Kupası'nda sıralamada ilk 7'ye giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.