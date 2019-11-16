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16.11.2019 - 23:42 |

Türkiye - KaradaÄŸ: 2-1

19 YaÅŸ AltÄ± Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Avrupa ÅžampiyonasÄ± Eleme Turu'nda KaradaÄŸ'Ä± 2-1 yendi.Â

Türkiye - KaradaÄŸ: 2-1

19 YaÅŸ AltÄ± Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Avrupa ÅžampiyonasÄ± Eleme Turu 1. Grup'taki ikinci maÃ§Ä±nda KaradaÄŸ'Ä± 2-1 yendi.Â 

Antalya'nÄ±n Manavgat ilÃ§esindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapÄ±lan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±, FransÄ±z hakem Jerome Brisard yÃ¶netti. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, 11. dakikada Muhammet ArslantaÅŸ ve 53. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle mÃ¼sabakadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±. Milli takÄ±m oyuncularÄ±, karÅŸÄ±laÅŸmada gol sevinci sÄ±rasÄ±nda asker selamÄ± verdi.

KaradaÄŸâ€™Ä±n tek golÃ¼nÃ¼ ise 6. dakikada penaltÄ±dan Luka Todorovic kaydetti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 78. dakikasÄ±nda milli oyuncu ErdoÄŸan Kaya ile 90 1 dakikada KaradaÄŸ'dan Mirko Milikic kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼.Â 

Gruptaki diÄŸer maÃ§ta ise Bulgaristan, Ermenistanâ€™Ä± 3-0 maÄŸlup etti. Ä°lk maÃ§Ä±nda Ermenistan'Ä± 4-1 maÄŸlup eden milli takÄ±m, 19 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Bulgaristan'la karÅŸÄ±laÅŸacak.

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