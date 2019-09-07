Türkiye-Karadağ (CANLI)

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Çekya'ya yenilerek son 16 şansını yitiren A Milli Basketbol Takımımız klasman maçında Karadağ ile karşılaşıyor.

Saat 14.30'da başlayan karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz.

Türkiye-Karadağ: (İLK PERİYOT OYNANIYOR)

Hedef olimpiyat elemeleri

Turnuvanın 1. tur mücadelesinde istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak. Ay-yıldızlı ekip, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yaparak Dünya Kupası'nı tamamlayacak.

Çin'deki turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen milli takım, ikinci karşılaşmasında ABD'ye ise uzatma bölümünde 93-92 mağlup oldu. Grubun son karşılaşmasında Çekya'ya 91-76 yenilen Türkiye, 2. tur şansını yitirmişti.