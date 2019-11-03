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HaberlerGalatasarayTürkiye Kupası ile formasını alacak
03.11.2019 - 08:00 |

Türkiye Kupası ile formasını alacak

Çaykur Rizespor maçında şans bulması beklenen ama kadroya bile giremeyen Taylan Antalyalı’nın neden takıma giremediği ortaya çıktı.

Türkiye Kupası ile formasını alacak

Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Galatasaray’a transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun antrenman performansının istenen düzeyde olmadığı öğrenildi.

Taylan konusunda aceleci olmayan teknik ekibin Taylan’a özel program uyguladığı belirtildi.

Oyuncunun ilk planda Türkiye Kupası maçlarında sahaya sürüleceği bildirildi.

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