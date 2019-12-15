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16.12.2019 - 00:28 | | AA

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

17 Aralık Salı: 

13.00 Vanspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 

14.30 Antalyaspor-Eyüpspor: Kadir Sağlam 

16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Tokat 

18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge 

20.45 Tuzlaspor-Galatasaray: Koray Gençerler 

18 Aralık Çarşamba: 

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç 

13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan 

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu 

16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin 

18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka 

20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe: Emre Malok 

19 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan 

14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu: Cihan Aydın 

16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek 

18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu 

20.45 Trabzonspor-Altay: Burak Şeker

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