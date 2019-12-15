Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:
17 Aralık Salı:
13.00 Vanspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
14.30 Antalyaspor-Eyüpspor: Kadir Sağlam
16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Tokat
18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
20.45 Tuzlaspor-Galatasaray: Koray Gençerler
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç
13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan
14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin
18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe: Emre Malok
19 Aralık Perşembe:
13.00 Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan
14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu: Cihan Aydın
16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek
18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.45 Trabzonspor-Altay: Burak Şeker