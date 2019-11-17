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17.11.2019 - 21:13 | | AA

Türkiye - Litvanya: 74-51

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, 2021 FIBA Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maÃ§Ä±nda Litvanya'yÄ± 74-51 yendi.Â

Türkiye - Litvanya: 74-51

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, 2021 FIBA Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maÃ§Ä±nda Litvanya'yÄ± 74-51 yendi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya, salonun tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ± dolduran taraftarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle baÅŸlayan TÃ¼rkiye, ilk 5 dakikayÄ± 13-9 Ã¶nde geÃ§ti. Litvanya, Juskaite ve Meskonyte ikilisinin pota altÄ±ndan bulduÄŸu sayÄ±larla farkÄ± azaltsa da Gizem Yavuz'un basketleriyle toparlanan milliler, ilk periyodu 21-17 Ã¶nde tamamladÄ±.Â 

Ä°kinci periyotta, Esra Ural Topuz'un etkili savunmasÄ±yla LitvanyalÄ± sporcu Petronyte'nin pota altÄ±nda etkili olmasÄ±na izin vermeyen TÃ¼rkiye, AyÅŸegÃ¼l GÃ¼nay AladaÄŸ'Ä±n skora yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±yla 10 sayÄ±lÄ±k fark (34-24) yakaladÄ±. Bu dakikadan sonra Juskaite ile farkÄ± azaltmaya Ã§alÄ±ÅŸan konuk ekip, hÃ¼cum hattÄ±nda Ã¼st Ã¼ste hatalar yapÄ±nca TÃ¼rkiye soyunma odasÄ±na 38-31 Ã¶nde gitti.Â 

Soyunma odasÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde Esra'nÄ±n savunmadaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± rakip pota altÄ±nda da gÃ¶stermesiyle oyundaki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ arttÄ±ran TÃ¼rkiye, Cansu KÃ¶ksal ile Ã§izgi dÄ±ÅŸÄ±ndan basketler buldu. 18 sayÄ±lÄ±k fark (60-42) yakalayan milliler, son periyoda da 60-44 Ã¼stÃ¼n girdi.

Â Oyundan kopan rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda iyi oyununu sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, karÅŸÄ±laÅŸmadan 74-51 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

Milliler bu sonuÃ§la gruptaki ilk galibiyeti elde etti.Â 

Birsel VardarlÄ± Demirmen iÃ§in tÃ¶ren

MaÃ§ Ã¶ncesinde, sporculuk kariyerini noktalayan FenerbahÃ§e'nin ve milli takÄ±mÄ±n unutulmaz oyuncularÄ±ndan Birsel VardarlÄ± Demirmen iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rende seyircileri selamlayan Birsel'e, TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu Ãœst YÃ¶neticisi Ã–mer Onan tarafÄ±ndan, Ã§erÃ§evelenen 7 numaralÄ± milli takÄ±m formasÄ± ve teÅŸekkÃ¼r plaketi verildi.

Salon: Servet TazegÃ¼lÂ 

Hakemler: Janusz Calik (Polonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Blaz Zupancic (Slovenya)Â 

TÃ¼rkiye: Olcay Ã‡akÄ±r 4, TuÄŸÃ§e CanÄ±tez 11, Hollingsworth 14, Gizem Yavuz 7, Merve AydÄ±n 1, AyÅŸegÃ¼l GÃ¼nay AladaÄŸ 11, Cansu KÃ¶ksal 5, Meltem AvcÄ±, KÃ¼bra Erat 3, Pelin BilgiÃ§ 8, Tilbe ÅženyÃ¼rek 2, Esra Ural Topuz 8Â 

Litvanya: Nacickaite, Baltkojiene 3, Miskiniene 6, Petronyte 10, Meskonyte 6, Sulske 9, Grigalauskyte, Juskaite 13, Siksniute 2, Kvederaviciute 2, Labuckiene

1. Periyot: 21-17Â 

Devre: 38-31Â 

3. Periyot: 60-44

    KÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± gördü hakeme saldÄ±rdÄ±
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