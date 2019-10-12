Türkiye maçı öncesi Fransa'ya Kante şoku

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

EURO 2020 elemeleri H Grubu’nda Fransa ile Türkiye’nin 14 Ekim Pazartesi akşamı oynayacağı kritik maç için geri sayıma geçildi. Fransa cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Mavilerin en büyük kozlarından biri olan Ngolo Kante, sakatlık sorunu yaşıyor.

Dün oynanan İzlanda maçının ısınmaları sırasında ağrıları çok artan ve Didier Deschamps’ı uyaran Kante, kadrodan çıkarılma noktasına geldi. Fransa’nın teknik direktörü Didier Deschamps, tecrübeli futbolcuyla alakalı bir karar vereceğini vurgulayarak, “Acı ve ağrı hissediyor. Bir görüşme yaptık, sağlık ekibiyle de durumu konuşacağız. Şu anda rahat hissedemiyor. Eğer Türkiye maçında oynarsa durum daha da kötüye gidebilir. Kadrodan çıkarma ile ilgili bir karar vereceğim. Elimizde güvendiğimiz oyuncular var. Moussa Sissoko da hazır olduğunu gösterdi” dedi.

Kante’nin şu anda durumu ciddi olmasa da riskli bir durum oluşabileceğini kaydeden Deschamps, “Bir karar alacağım, bence ciddi değil durumu ama bir cevap vereceğim” yorumunu yaptı.