Türkiye (Marmaris) Rallisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı bugün başlıyor. Pilotlara Marmaris Yat Limanı'nda sembolik start verilecek. Türkiye Rallisi, 988.50 kilometrelik parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etaptan oluşacak. Şimdi bu muhteşem mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Marmaris Rallisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

MARMARİS RALLİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marmaris Rallisi 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Pilotlara Marmaris Yat Limanı'nda sembolik start verilecek. Ralliyi verecek kanal henüz bilinmiyor.

MARMARİS RALLİSİ TAKVİMİ

Bu yıl "Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu" özelliğine sahip etkinlik, izleyenlere 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.

Takımlar, 12 Eylül Perşembe günü Değirmanyanı'ndaki kısa shakededown etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacak. Pilotlara ise Marmaris Yat Limanı'nda 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de sembolik start verilecek.

Şehir merkezinde geçen yılki bölümünde 50 bin kişinin nefeslerini tutarak izlediği iki kilometrelik seyirci özel etabı Türkiye Rallisi başlayacak.

Ekipler, 13 Eylül Cuma günü İçmeler'deki 24,80 kilometrelik etapla güne başlayarak toplamda 38,15 kilometreyle rallinin en uzun etabı olan Çetibeli'ye geçecekler. Cuma günü son olarak 16,57 kilometrelik Ula etabı geçilecek.

14 AYAKTAN OLUŞUYOR

WRC'de sezon yarışları Türkiye'nin yanı sıra Monako, İsveç, Meksika, Fransa, Arjantin, Şili, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya olmak üzere 14 ülkede yapılıyor.

Türkiye'deki ayaktan sonra 12. ayak Büyük Britanya, 13. ayak İspanya ve 14. ve son ayak da Avustralya'da koşulacak. Avustralya'daki son ayağın ardından 2019 şampiyonu da belli olacak.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 154 ülkede canlı yayınlanarak, 855 milyon kişiye ulaşması hedefleniyor.

ESTONYALI TANAK LİDER DURUMDA

Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, geride kalan 10 ayak sonrasında ilk sırada yer alıyor.

Almanya'daki rallinin ardından puanını 205'e çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Estonyalı pilotu, 172 puanla Belçikalı Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) ve 165 puanla son 6 yılın şampiyonu Fransız Sebastien Ogier (Citroen Total) izledi.

TAKIMLAR KLASMANI

Toyota, Hyundai, Citroen ve Ford markalarının yarıştığı takımlar klasmanında Hyundai Shell Mobis World Rally Team, 289 puanla lider durumda bulunuyor.

Toyota Gazzo Racing WRT 281 puanla ikinci, Citroen Total WRT 216 puanla üçüncü ve M-Sport Ford World Rally Team de 168 puanla dördüncü sırayı paylaştı.

"EN ÇEVRECİ EKİP" KUPASI SAHİBİNİ BEKLİYOR

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde çevre duyarlılığı ile öne çıkan takıma "En Çevreci Ekip" kupası verilecek.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu iş birliğiyle seyir ve servis noktalarına geri dönüşüm kumbarası, pet toplama kafesi, özel atık kumbaraları ve iç mekan geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Yarışlara hazırlık sürecinden itibaren katılımcı takımlar, servis alanında kurulum, her türlü tüketimi kontrol etme ve çevresel etkileri en aza indirme konusunda "Yeşil Rekabet" etkinliğinde de rakip olacak.

FIA Sürdürülebilirlik Programı kapsamında takımların çevreci çalışmaları değerlendirilerek en çevreci takıma özel bir ödül verilecek.