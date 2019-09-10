Türkiye, Moldova karşısında!

A Milli Futbol Takımı 574. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, biri hükmen olmak üzere 218 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244’ü deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 755 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

Moldova’ya kaybetmedik

Ay-yıldızlı ekibimiz Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekibimiz Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki ülke A milli takımları daha önce 7’si resmi, 3’ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.