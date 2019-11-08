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08.11.2019 - 10:03 | |   ANKARA (AA)

Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 9-10 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak

 

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcular katılacak. 

Afyonkarahisar'daki yarışlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında düzenlenecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Hava ve pist şartları nedeniyle 50 cc yarışları düzenlenmeyecek.

 

 

 

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