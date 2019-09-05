Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

Türkiye Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı. Çeyrek finalde rakipleri Hollanda ve Polonya'yı 3-1'lik skorlarla geçen Türkiye ve Polonya, ilk finalist olmak için karşı karşıya gelecek. İşte kadın voleybol tarihimiz için büyük önem taşıyan Türkiye Polonya voleybol maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye Polonya yarı final mücadelesi, 07 Eylül 2019, Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli değil.



TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?



2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.