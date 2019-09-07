Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 ile geçen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'yı 3-1 mağlup eden Polonya ile eşleşti. Peki büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen ve ilk finalisti belirleyecek olan Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye Polonya yarı final mücadelesi, 07 Eylül 2019, Cumartesi günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadelenin saati ise 19:30



TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?



2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.