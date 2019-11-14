14.11.2019 - 22:11 |
Türkiye puan durumu! Euro 2020 H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada?
Euro 2020 H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Peki Türkiye grubunda kaçıncı sırada? İşte puan durumu
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında, sahasında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı ve Euro 2020 Avrupa Şampiyonasına gitme hakkı kazandı. İşte bu akşam oynanan karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...
H GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE / 20 puan
2- Fransa / 19 puan
3- İzlanda / 16 puan
4- Arnavutluk / 12 puan
5- Andorra / 3 puan
6- Moldova / 3 puan