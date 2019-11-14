Türkiye puan durumu! Euro 2020 H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında, sahasında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı ve Euro 2020 Avrupa Şampiyonasına gitme hakkı kazandı. İşte bu akşam oynanan karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...



H GRUBU PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 20 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 16 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan