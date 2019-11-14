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14.11.2019 - 22:11 |

Türkiye puan durumu! Euro 2020 H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada?

Euro 2020 H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Peki Türkiye grubunda kaçıncı sırada? İşte puan durumu

Türkiye puan durumu! Euro 2020 H Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında, sahasında İzlanda ile 1-1 berabere kaldı ve Euro 2020 Avrupa Şampiyonasına gitme hakkı kazandı. İşte bu akşam oynanan karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu ve millilerimizin kalan maçları...

H GRUBU PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 20 puan

2- Fransa / 19 puan

3- İzlanda / 16 puan

4- Arnavutluk / 12 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

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