TÃ¼rkiye - Rusya: 1-3

Türkiye - Rusya: 1-3
2019 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda A Milli Erkek Voleybol TakÄ±mÄ± ilk maÃ§Ä±nda Rusya'ya 3-1 yenildi.Â
A Milli Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±, 2019 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'ndaki ilk maÃ§Ä±nda Rusya'ya 3-1 yenildi.Â
Fransa, BelÃ§ika, Slovenya ve Hollanda'nÄ±n ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi Avrupa ÅžampiyonasÄ±, gruplarda ilk maÃ§larla baÅŸladÄ±. Slovenya'nÄ±n baÅŸkenti Ljubljana'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± C Grubu'nda yer alan TÃ¼rkiye, ilk maÃ§Ä±nda son Avrupa ÅŸampiyonu Rusya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â
MÃ¼cadele karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sayÄ±larla baÅŸlarken, Rusya yaptÄ±ÄŸÄ± etkili hÃ¼cumlardan 8-0'lÄ±k seri yakalayarak TÃ¼rkiye karÅŸÄ±sÄ±nda ilk seti 25-13 kazandÄ± ve 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.
TÃ¼rkiye, Ã¶zellikle Adis Lagumdzija'nÄ±n sayÄ±larÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ikinci sette, son bÃ¶lÃ¼me 21-20 Ã¶nde girdi. Bu avantajÄ±nÄ± koruyan A Milli TakÄ±m, seti 25-23 Ã¼stÃ¼n bitirdi ve maÃ§a dengeyi getirdi: 1-1.
Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda hÃ¼cumda ve savunmada gÃ¶sterdiÄŸi performansÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ setin geneline yayan Rusya, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ seti 25-17 Ã¼stÃ¼n tamamladÄ± ve skoru 2-1 yaptÄ±.Â
DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sette de Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼ren Rusya, seti 25-15, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± da 3-1 kazandÄ±.Â
TÃ¼rkiye, gruptaki ikinci maÃ§Ä±nda yarÄ±n Kuzey Makedonya ile karÅŸÄ±laÅŸacak.
Salon: StoziceÂ
Hakemler: Aleksandar Petrovic (SÄ±rbistan), Jan Krticka (Ã‡ekya)Â
TÃ¼rkiye: OÄŸuzhan Karasu, Arslan EkÅŸi, Ä°zzet Ãœnver, Faik Samed GÃ¼neÅŸ, Adis Lagumdzija, YiÄŸit GÃ¼lmezoÄŸlu (Burak Mert, Volkan DÃ¶ne, Baturalp Burak GÃ¼ngÃ¶r, DoÄŸukan Ulu, SelÃ§uk Keskin, Vahit Emre SavaÅŸ, Metin Toy, Batuhan AvcÄ±)Â
Rusya: Volkov, Volvich, Kobzar, Kliuka, Iakovlev, Mikhailov (Golubev, Butko, Semyshev, Andreev)Â
Setler: 13-25, 25-23, 17-25, 15-25Â
SÃ¼re: 20, 28, 25, 21 (94 dakika)