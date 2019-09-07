Türkiye şampiyon!

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Club’da düzenlenen 2019 Yılı Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nın ikinci gününde Qatar Airways sponsorluğunda koşulan Usta Biniciler Takım Şampiyonası’nda Hasan Şentürk, Sencer Can, Oğuz Dalmış ve Hüsnü Dinç’ten oluşan Milli Takımımız Balkan şampiyonu oldu.

Bulgaristan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan’ın Milli takımlarının katılımıyla 145 sporcu ve 147 at yarışıyor. Qatar Airways adına dün düzenlenen müsabakada usta binicilerden oluşan takımlar, 140 santimetre yükseklikte yarıştı. Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde, Qatar Airways Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun ve Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Yarışmaların Medya Sponsorluğunu Demirören Medya üstleniyor. Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliğiyle festival alanında yeni nesil DS Automobiles modelleri ile DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modelleri yer alıyor.

Balkan Şampiyonası Engel Atlama Yarışmaları arasında koşulan, Qatar Airways Ustalar Bireysel Kupası sonuçları

1. Türkiye’den Condino 29 isimli atıyla Hasan Şentürk

2. Türkiye’den Downing Street isimli atıyla Hüsnü Dinç

3. Bulgaristan’dan Sanvacento isimli atıyla Angel Niagolov

4.Türkiye’den Croos isimli atıyla Sencer Horosan

5. Romanya’dan Cashmere 31 isimli atıyla Ionut Ursache

6. Türkiye’den Siec Diamond Slying isimli atıyla Oğuz Dalmış



Qatar Airways Ustalar Takım

Kupası sonuçları

1. Türkiye: Biniciler; Hasan Şentürk, Sencer Can, Oğuz Dalmış ve Hüsnü Dinç

2. Romanya: Biniciler; Ionut Ursache, Norbert Schumann, Ionet Bucur ve Daniel Ionut Bucur

3. Yunanistan: Biniciler; Grigoris Voglis, Antonios Antoniou, Selini Popp, Yiannis Skandalis

4. Burgaristan: Biniciler; Ivaylo Bonev, Ilıev Miroslav, Anton Datzinski, Angel Niagolov