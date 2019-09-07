Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Final maçı...

Türkiye Sırbistan voleybol maçı için gün itibariyle geri sayım başladı! 2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finaline sahne olacak zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte Türkiye Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol final maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol final maçı 8 Eylül Pazar günü saat 19:30'da oynanacak.



TÜRKİYE SIRBİSTAN HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Türkiye Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol final maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.