Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Final maçı...

2019 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu! İtalya'yı 3-1'le geçerek ilk finalist olan Sırbistan'ın rakibi Polonya'yı aynı skorla mağlup eden A Milli Kadın Milli Voleybol Takmımıız oldu. Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonu olmak için parkeye çıkacak filenin sultanları, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki merakla beklenen Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?



TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol final maçı 8 Eylül Pazar günü saat 19:30'da oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol final maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.