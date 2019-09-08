08.09.2019 - 10:48
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın final heyecanı bugün yaşanacak. Finale yükselen Türkiye, Ankara'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Sırbistan voleybol maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Sırbistan karşısına altın madalya için çıkacak olan Millilerimiz, galip gelmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda zaferini ilan edecek. Sabırsızlıkla beklenen Türkiye - Sırbistan voleybol maçı için detaylar haberimizde...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Kadın Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları İtalya'yı mağlup eden Sırbistan ile final maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Sırbistan voleybol final maçı bugün (8 Eylül) saat 19.30'da oynanacak. Milli maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.