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11.11.2019 - 22:15 | | AA

Türkiye - Ukrayna: 0-4

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'ya 4-0 mağlup oldu.

Türkiye - Ukrayna: 0-4

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'ya 4-0 mağlup oldu.

Stat: Menemen İlçe 

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan 

Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Dk. 77 Gizem Gönültaş), Kader Hançer (Dk. 86 Başak Gündoğu) 

Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Dk. 77 Kovtun), Basanska (Dk. 74 Korsun), Ovdiychuk (Dk. 46 Kunina), Kalinina, Petryk (Dk. 77 Kytayeva), Khimych, Kozlova (Dk. 46 Shevchuk), Apanashchenko (Dk. 74 Tarakanova) 

Goller: Dk. 9 Khimych, Dk. 14 Apanashchenko, Dk. 35 Basanska, Dk. 71 Kravets (Ukrayna)

 Sarı kartlar: Dk. 82 Kovtun, Dk. 90 3 Pantsulaia (Ukrayna)

    A Milli Takım, İzlanda ve Andorra hazırlıklarına başladı
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