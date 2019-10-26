MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybolTürkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur
26.10.2019 - 12:55 | | İSTANBUL, (DHA) -

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Voleybol Galası'nda "CEV Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Gala gecesinde; bu yıl ilk kez 4 ülkenin ev sahipliğinde ortaklaşa düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası "Yılın Etkinliği" seçildi.

Grup etabı ile finallerine Ankara'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonadaki başarılı organizasyon nedeniyle tam not alan Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF), Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından teşekkür plaketi verildi. Türkiye Voleybol Federasyonu adına ödülü TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler aldı.

Ayrıca, gecede; kulüp ve milli takımlar kariyerinde birçok başarıya imza atan Türk voleybolunun efsane ismi ve TVF Danışmanı Neslihan Demir Güler'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Mesut Özil'den beğeni toplayan goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Neslihan Demir Güler'e büyük onur

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Göztepe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Sıradaki Haber