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09.09.2019 - 14:24

Türkiye-Yeni Zelanda (CANLI)

2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında A Milli Basketbol Takımımız, Yeni Zelanda ile karşılaşıyor. 12 Dev Adam kazandığı takdirde 2020 Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkını elde edecek.

Türkiye-Yeni Zelanda (CANLI)

Çin'de yapılan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor.

Grupta Çekya'ya yenilerek son 16 şansını kaçıran ve ilk klasman sınavında Karadağ deviren 12 Dev Adam, rakibini yendiği takdirde 2020 Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edecek.

Saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz.

Türkiye-Yeni Zelanda: 33-32 (2. PERİYOT OYNANIYOR)

A MİLLİ TAKIM İLK 5: Melih, Semih, Cedi Osman, Doğuş, Buğra   

Furkan, Sertaç ve Ersan yok

A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Furkan Korkmaz, Sertaç Şanlı ve Ersan İlyasova sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor...

 

 

 

 

 

 

 

 

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