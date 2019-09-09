Türkiye-Yeni Zelanda klasman maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Yeni Zelanda klasman maçı için geri sayım sürüyor. 2019 FIBA Dünya Kupası elemelerine Japonya galibiyeti ile başlayan 12 Dev Adam, ABD karşısında ortaya koyduğu muhteşem oyunu galibiyet ile taçlandıramadı. 93-92 parkeden mağlup ayrılan A Milli basketbol takımı son maçında Çekya karşısında mağlup oldu ve elemelere veda etti. Klasman maçlarının ilki olan Karadağ maçından galibiyet ile ayrılan A Milli takımda gözler bugün oynanacak Yeni Zelanda maçına çevrildi. A Milli takım Yeni Zelanda karşısında galip olması durumunda 2020 olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE-YENİ ZELANDA MAÇI NE ZANAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye-Yeni Zelanda klasman maçı bugün oynanacak. Mücadele 14:30'da başlayacak ve NTV ekranından naklen yayınlanacak.

Potada 993. milli sınav

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerine katılma mücadelesi veren ve yarın klasman grubu son maçında Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 993. karşılaşmasını oynayacak. Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 992 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.

Ufuk Sarıca ile 23. resmi maç

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 22 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı dört karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

Dünya Kupası'nda 38. maçına çıkacak

Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 38. karşılaşmasında Yeni Zelanda karşısına çıkacak. Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

Yeni Zelanda ile 7. maç

A Milli Takım, yarınki rakibi Yeni Zelanda ile 7. kez karşı karşıya gelecek. 2014'e kadar özel karşılaşmalarda karşılaşan iki takım, ilk resmi karşılaşmayı İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nda yaptı Türkiye, 5'i özel ve biri resmi olarak Yeni Zelanda ile oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip potaya 462 sayı atan milliler, potasında ise 402 sayı gördü

Milli takım, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile yaptığı karşılaşmayı 76-73 kazanmıştı.