‘Türkiye’de çok mutluyum’

CELAL UMUT EREN



Süper Lig’de 6. haftada ezeli rakibi Beşiktaş’ı 4-1 gibi önemli bir skorla deviren Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme ismi öne çıktı. Performansı ve attığı şık golle yıldızlaşan Nijeryalı, ülke basınına bir açıklama yaptı.



Süper Lig’de 6. haftada ezeli rakibi Beşiktaş’ı 4-1 gibi önemli bir skorla deviren Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme ismi öne çıktı. Performansı ve attığı şık golle yıldızlaşan Nijeryalı, ülke basınına bir açıklama yaptı.Son durumunu Nijerya medyasına değerlendiren Nwakaeme, her şeyin yolunda gittiğini belirterek, “Türkiye’deki hayatımından ve futbolumdan dolayı çok mutluyum. Hem ben hem takımım iyi gidiyoruz” dedi. İsrail’de yakaladığı çıkışı Türkiye’de devam ettirdiğini ifade eden tecrübeli oyuncu, “İsrail’deki başarılı yıllarım gibi, Türkiye’deki ilk bir senemde de iyiydim. Performans açısından iyiydim” ifadelerini kullandı.Beşiktaş maçının zor geçtiğini de ekleyen Nwakaeme, “Göründüğünden daha zordu ve kolay değildi. Zaman zaman zorlandık, ancak kolay olmayacağını biliyorduk” yorumunu yaptı. Avrupa Ligi’nde yapacakları Basel maçını da değerlendiren Nijeryalı Nwakaeme, “Avrupa Ligi’nde Basel’e karşı zor bir maçımız olacak. Zor geçmesini bekliyoruz. Ama ben ve takımımım her zorluğa hazırız. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.