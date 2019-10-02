Türkiye’nin en büyük scouting eğitimi gerçekleştirildi

Yetenekli futbolcuların ve gözlemcilerin keşfedilmesine katkıda bulunan; kulüplere geniş, detaylı ve sağlıklı bilgi sunan Scoutium, Türk futbolunun geleceğine yatırım yapıyor. Futbol dünyasındaki genç yetenekleri keşfetmeyi, futbol severlerin scout olmasını ve kulüplerin doğru transfer tercihlerine yönelmesini sağlayan Scoutium, Türkiye’nin en geniş katılımlı scouting eğitimine imza attı.

Uluslararası Profesyonel Scouting Organizasyonu IPSO’nun Direktörü ve Middlesborough FC A Takımı’nın Scout’u Colin Chambers tarafından verilen eğitime Türkiye’nin dört bir yanından 100’den fazla scout katıldı. Katılımcılar, iki günlük teorik ve uygulamalı eğitimin ardından Kasımpaşa U19 takımının antrenman maçında eğitimde öğrendiklerini uygulamaya koydular. Maçın ardından girdikleri sınavda başarılı olan katılımcılar uluslararası geçerliliğe sahip “scout” belgelerini almaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerinde gerçekleşen eğitimin açılışında konuşan Scoutium CEO’su Efe Aydın, bu yola karanlıkta kalmış tüm yetenekleri keşfetme hayaliyle çıktıklarını belirtti. Scoutium ekibi olarak bu eğitimi çok önemsediklerini vurgulayan Aydın, “Ülkece futbol kulüplerimizde yaşadığımız önemli sorunlardan biri ‘Futbol Ekonomisi’. Kulüplerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıların sebeplerinin başında altyapılardan yeterince oyuncu çıkartamamamız geliyor. Avrupa kulüplerinin genç oyuncu keşfetme ve yetenekli oyuncuları kadrolarına katma başarısının temelinde gelişmiş scouting sistemi var. Futbolun üst düzeyde oynandığı ve yönetildiği ülkelerde, kulüpler istedikleri oyuncuların analizlerine ve istatistiklerine, geniş scout ağları sayesinde ulaşabiliyorlar. Türkiye’de ise mevcut olan, ancak dar kadrolu ekiplerin Türkiye’deki tüm futbolcuları izlemesi teknik olarak mümkün değil. Scoutium’un kuruluş amacı karanlıkta kalmış futbolcuları keşfetmek, gözden en uzak yerdeki değerli oyuncularımızı tespit etmek ve bu oyuncuları üst düzey futbola kazandırmak.” dedi.

Türkiye çapında kurdukları ağ ile bugüne kadar takip edilmeyen, edilemeyen kaliteli oyuncuları ortaya çıkartmanın mümkün olduğunu söyleyen Efe Aydın, bu sayede Anadolu’nun bir kasabasında futbol oynayan gençleri daha üst liglere taşıyabileceklerini, amatör futbol kulüplerinin de bu zincir içerisinde futbol ekonomisinden pay almasını sağlayabileceklerini ve en alt seviyeden başlayarak kulüplerin ekonomilerini düzeltebileceklerini vurguladı.

Türkiye ekonomisi için yepyeni bir iş alanı

Scoutium ile Türkiye ekonomisi içerisinde yepyeni bir iş alanı yarattıklarını da belirten Scoutium CEO’su Efe Aydın, “Scoutlarımız takip ettikleri futbolcuların analizlerini yüklediklerinde para kazanabiliyor. Türkiye’deki seçkin futbolseverlere, futbol sektörü dahilinde profesyonel bir kariyere adım atma imkanı sağlıyoruz.” dedi.

Bu doğrultuda dünyanın önemli futbol scout’larından Uluslararası Profesyonel Scouting Organizasyonu IPSO’nun Direktörü Colin Chambers ile iş birliği yaparak Türkiye’ye getirdiklerini belirten Aydın, “Hepimizin hayali çok büyük ve bu hayali gerçekleştirmek için en iyi eğitimlerden geçmemiz gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

15 yıldır başta İngiltere Premiere Lig takımları olmak üzere pek çok takımda scout olarak görev yapan ve şu anda Middlesborough FC A Takımı’nın Scout’u ve aynı zamanda Uluslararası Profesyonel Scouting Organizasyonu IPSO’nun Direktörü Colin Chambers tarafından verilen eğitimde katılımcılara bir oyuncunun gözlemlenmesi, izlenmesi ve profesyonel oyuncu raporu hazırlanması ile ilgili detaylı bilgiler ve deneyimlerini aktardı. Eğitimin açılışında konuşan Chambers “Türkiye’nin en büyük scouting eğitiminin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken; scouting’in öneminden bahsetti. Bu endüstrinin multi milyonluk bir endüstri olduğunun altını çizen Chambers, İngiltere’de her kulübün en az 3-4 scoutu olduğunu, Türkiye’de ise sistemin bu kadar gelişmediğinden bahsetti. Scoutium’un tam da bu noktada devreye girerek veri tabanı ve oyuncu izleme konularında kulüplere sunacağı hizmetin Türk futboluna sağlayacağı katkıları anlattı. Chambers, TFF tesislerine hayran kaldığını belirterek sözlerini tamamladı.”

Scoutium’un gerçekleştirdiği scouting eğitimi kapsamında düzenlenen panele futbol dünyasının tanınan isimleri Önder Özen, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan konuşmacı olarak katıldı. Türk futbolundaki scout sisteminin ve Scoutium’un bu sisteme katkılarının detaylı olarak konuşulduğu panelde, tecrübeli isimler aynı zamanda genç scoutlara hem tavsiyelerde bulundular hem de tecrübelerini paylaştılar.