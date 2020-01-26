Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti
26.01.2020 - 13:59 |

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.

Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, 90 yaşında vefat etti

Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonu Zakaryan'ın cenaze töreni, 29 Ocak Çarşamba günü Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek. Zakaryan'ın naaşı cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Zakaryan, 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olurken, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks hayatını tamamlamıştı.

 

 

Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Sıradaki Haber