Türkiye'nin konuştuğu teknik adam Halit Kurt'tan özel açıklama..

Tuncay Hoş/Skorer

Yer: Kayseri Vali Muammer Güler Stadı'nın soyunma odası...

Tarih: 2017



Kayseri Amatör U19 Ligi'nde karşı karşıya gelen Kayseri Meysuspor ile Kayseri İdman Yurdu'nun devre arasında Meysuspor devreye 3-1 mağlup olarak girer.

O sırada hışımla soyunma odasına giren Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt, takımı sıradan tokatlamaya başlar. Orada bulunan onlarca gençten tek bir kelime dahi çıkmaz. Kurt'un yaptığı bu şok hareketi kimse kabul etmez ancak takım bir anda ayaklanıp maçı 5-3 kazanmayı başarır.



Yaklaşık 3 yıl önce yaşanan bu görüntü, dün sosyal medya üzerinden bu hareket sonrasında teknik direktör Halit Kurt'a tepki bir anda büyüdü. Yoğun eleştirilerin odağındaki Kurt, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.

"Alex Ferguson, Beckham'a terlik fırlattı"

Görüntülerin 3 yıl geçtikten sonra servis edilmesinin kendisini üzdüğünü ifade eden Kurt şöyle konuştu: "İlk yarı sonunda 3-1 mağluptuk. Müsabakanın devre arasında böyle bir eylemde bulundum. Daha sonra maçı 5-3 kazandık. Ancak şiddetle olmaması gerekiyor. Görüntüleri kötü amaçlı olarak kullanmışlar. Alex Ferguson'un Beckham'a terlik fırlattığını biliyoruz. G.Saray kaptanı Cüneyt Tanman zamanında kaleci Hayrettin'e tokat atmıştı. Yılmaz Vural zaman zaman böyle girişimlerde bulunmuştu. Biz de oyunculuk dönemimizde tokat yedik. Tabii ki tasvip etmiyorum. Olay olmuş. Özellikle söylediklerimden dolayı bayan arkadaşlardan özür diliyorum. 25 yıllık antrenörüm. UEFA B lisansına sahibim.

"Oyuncular ve aileleri benim yanımda"

Halkla İlişkiler ve İşletme mezunuyum. Olmasa iyiydi. Spor kamuyoundan özür diliyorum. Oyuncularımın ve ailelerinin yanında olduğunu bilmem beni müsterih kılıyor. Hatta oyuncumun babasının bana dediği "Bir oğlum daha olsa yetiştirmen için sana veririm" demesi beni çok duygulandırdı. Oyuncularım evleniyor, eşimle düğününe gidiyorum. Askere gidiyor, uğurluyorum. Kendimi baba gibi görüyorum. Onlar da beni baba olarak görüyor. Dikkat edin; baba-oğul ilişkisi olduğu için bana en ufak refleks bile vermiyorlar. 6-7 yıl benim terbiyemle buraya geldiler.

"TFF benden savunma istedi"

Bu anlamda rahatım. Sosyal medyada bana edilen küfürleri tespit ettim. Tazminat davası açacağım. 54 yaşında insanım. Arabama bindirip oyuncularımı evine götürüyorum. Aile ilişkisi var aramızda. Bana soruşturma zaman aşımı olduğu için açılamıyor. Yalnızca TFF benden savunma istedi. Ben de savunmamı verdim."

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan açıklama

DHA'da yer alan habere göre; Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı'dan açıklama geldi.

Soykarcı şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyaya düşmüş ve büyük yankı uyandırmış. Biz ASKF olarak öncelikle Kayseri’mizin isminin böyle güzel çalışmalar yaparken bu tip olayla gündeme gelmesinden dolayı son derece üzgünüz. Bu olayı yapan malum kişiyi de şiddetle kınıyoruz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Olay 2016-2017 sezonu Birinci Amatör Küme U19 Ligi müsabakasında meydana gelmiştir. Takımı mağlup olan malum kişi soyunma odasında bu hareketi gerçekleştiriyor ve hareket ediyor sporcularımıza. Olayın adli tarafı ve sportif ceza tarafı var. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğine konuyu intikal ettirdik. Hukuk müşavirliği gerekli çalışmalara başladı. O müsabakadaki esame listelerini Amatör İşleri göndereceğiz. Bu ilgi kişinin de ceza alması konusunda da takipçisi olacağız. Kayseri’nin en köklü firmalarından biri olan Meysu fabrikası bir amatör spor kulübüne sponsor olmaktan başka hiçbir amacı olmayan amatör spor kulüplerimize destek olmaya çalışan bir firmanın isminin de böyle bir olay ile anılması da bizi bir Kayserili olarak son derece üzmüştür. Firma sahibi ile görüştüm ve son üzgün olduğunu ifade etti. Kaldı ki 2019 Mart ayında sponsorluğu bitirmiş. Malum kişi de kulübün adına Meysuspor başka bir kulüp olarak tescil ettirmeyi gerçekleştirmediği için de o firmamız bugün gerçekten sosyal medya da hareketler uğrayan tacizlere uğrayan olmaktadır. Bundan dolayı bizler çok üzgünüz" dedi.

Meysu Gıda yasal süreç başlattı



Bu arada Meysu firması ise Meysu Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. takımdan isimlerinin kaldırılması için yasal süreç başlattı. Yapılan açıklama, “Bizler 1948 yılından beri Kayseri’de ticari faaliyette bulunan, gelişerek devam ettirdiği ticari hayatında Kayseri’nin gelişimi için de sorumluluk almış ve sosyal sorumluluk projelerinin destekçisi olmuştur. Meysu Gıda amatör spora destek vermek, spora ve sporculara katkı sağlamak adına sadece Kayseri Meysuspor Kulübünün isim sponsoru olmuş ancak bu sponsorluk 2019 yılı Mart ayında sona ermiştir. 24.10.2019 tarihinde sosyal paylaşım sitelerine yansıyan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit KURT tarafından oyunculara karşı şiddet uygulanan görüntüler, tüm Türkiye gibi tarafımızca üzüntüyle izlenmiştir. Halit Kurt'un bu davranışı uzun süredir ticaret hayatına devam eden ve olabildiğince spora, Kayseri’ye ve ülkemize katkı sağlamaya çalışan şirketimizi derinden yaralamış ve yaşanan olay nedeniyle yapılan birtakım yayınlarda ilgili spor kulübüne ilişkin olarak halen şirketimize ait markanın yer alması nedeniyle de açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenlerle, yaşanan olaya ilişkin olarak sponsorluğumuzun sona ermiş olması nedeniyle herhangi bir müdahalede bulunamasak da, bu olayı şiddetle kınadığımızı ve kulüp adında isim değişikliği yapılması amacıyla gerekli yasal süreci başlattığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.