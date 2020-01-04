Hidayet Türkoğlu: 'Larkin'in menajeriyle görüşeceğiz'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRTSpor'da katıldığı bir programda Larkin'in A Milli Takım'a geçişiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz.