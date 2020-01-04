04.01.2020 - 11:26 |
Hidayet Türkoğlu: 'Larkin'in menajeriyle görüşeceğiz'
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Shane Larkin'in milli takım forması giymesiyle alakası bugün menajeriyle bir görüşme yapılacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRTSpor'da katıldığı bir programda Larkin'in A Milli Takım'a geçişiyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz.