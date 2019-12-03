‘TURKSPORU’nun yanındayız’

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, TURKSPORU’na her zaman desteklerinin süreceğinin altını çizdi. Ömer Barbaros Yiş şöyle devam etti: “Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle yüzmede başlattığımız iş birliği, güzel sonuçları beraberinde getiriyor. Türk sporunun geleceğine değer katma hedefiyle çıktığımız yolda, başarıları gururla takip ediyoruz. Şimdi sırada Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası var. Burada mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU’nun yanında olmaya devam edeceğiz.”