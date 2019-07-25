Turun 18. etabÄ±nda zafer Quintana'nÄ±n
Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabÄ±nÄ±, Movistar takÄ±mÄ±ndan Quintana ilk sÄ±rada tamamladÄ±.Â
106. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabÄ±nÄ±, Movistar takÄ±mÄ±nÄ±n KolombiyalÄ± sporcusu Nairo Quintana kazandÄ±.Â Yol bisikletinin en prestijli yarÄ±ÅŸÄ± kabul edilen organizasyonun 18. etabÄ±, Embrun ile Valloire arasÄ±ndaki 208 kilometrelik parkurda yapÄ±ldÄ±.
Nairo Quintana, ikisi 1. kategori olmak Ã¼zere dÃ¶rt tÄ±rmanÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n etabÄ±, 5 saat 34 dakika 15 saniyelik derecesiyle ilk sÄ±rada bitirdi.
Deceuninck-QuickStep takÄ±mÄ±nÄ±n FransÄ±z bisikletÃ§isi Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ancak en yakÄ±n takipÃ§isi ile arasÄ±ndaki fark 1 dakika 30 saniyeye indi.
Â Tura, yarÄ±n Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasÄ±nda koÅŸulacak 126,5 kilometrelik 19. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanÄ±n ilk 3 sÄ±rasÄ±ndaki bisikletÃ§iler ÅŸÃ¶yle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 75 saat 18 dakika 49 saniye
2. Egan Bernal (Ineos): 1 dakika 30 saniye
3. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 35 saniye
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