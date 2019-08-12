Tutya Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Tutya Yılmaz'ın hayat hikayesi

TUTYA YILMAZ KİMDİR?



Tutya Yılmaz (d. 4 Haziran 1999), Türk jimnastikçi. İTÜ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Jimnastik sporuna 4 yaşında başlayan Yılmaz, 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Final gören sporcu, 50,831 toplam puanla 13. oldu.[1] 2016 Yaz Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılım hakkı kazanarak, 2012 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra, Olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu. Aynı zamanda Türk jimnastik tarihinde Olimpiyat'a katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi oldu.[2] 7 Ağustos 2016 tarihindeki Olimpiyat performansında, atlamada 13,733, asimetrik barda 12,166, denge aletinde 14,500 ve yer hareketlerinde 12,733 olmak üzere toplamda 53,132 puan toplayarak finale kalamadı