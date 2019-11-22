Tuvalette cinsel ilişkiye giren futbolcuya kulübü acımadı!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İtalya üçüncü liginde Reggiana takımının formasını giyen Matteo Voltolini, futbol dünyasında sık rastlanmayan bir skandalın hem mağduru hem de başrol oyuncusu oldu. Takımının Pazar günü oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmada yedek kulübesinde bekleyen 23 yaşındaki kaleci, aynı günün akşamında soluğu gece kulübünde aldı.

15 saniyelik görüntüyü gizlice çekti

Gece kulübünde tuvalete kız arkadaşıyla birlikte giden İtalyan futbolcu, burada genç kadınla cinsel ilişkiye girdi. İlişkianları kulüpte bulunan başka bir müşteri tarafından gizlice kameraya alındı. 15 saniye süren görüntüler ardından WhatsApp’ta boy gösterdi.

Görüntüler sosyal medyaya düştü

Gizli görüntülerin kamusal alanda arzı endam etmesi ortalığı karıştırdı. Bir çok mesajlaşma ve sosyal medya ağına servis edilen görüntülerin ardından futbolcuya kulübü tarafından ceza kesildi. Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, futbolcularına 1 hafta men cezası verildiği duyuruldu.

Özel hayatın gizliliğinden yargıya gidiyor

Reggiana takımında sıklıkla yedek kaleci olarak kullanılan Voltolini yaşananların şokunu yaşarken, yasal olarak harekete geçmeye hazırlanıyor. Kendisinin gece kulübündeki görüntülerinin çekilmesiyle ilgili özel hayatın ihlal edildiği şikayetiyle yargıya gideceği aktarıldı.