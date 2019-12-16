Tuzlaspor, Türkiye Kupası'nda skor avantajıyla turu geçmek istiyor

Tuzlaspor Sportif Direktörü Numan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecekleri Galatasaray karşısında turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Polat, Tuzlaspor'un son yıllarda kupada iyi maçlar çıkardığını dile getirerek, "Bu sezon da ilk maçı Galatasaray'ın sahasında oynadık. Önemli bir galibiyet elde ettik. Ancak bizim önemli bir hedefimiz var. Takımımızı bir üst lige çıkarmak istiyoruz. Bunu daha çok önemsiyoruz. Yarın da önemli bir maç oynayacağız. Oyuncularımız bu maçta da ellerinden gelenin en iyisini yapacak. İyi bir takımız." diye konuştu.

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısının tamamlandığını hatırlatan Polat, "Şu anda tamamen bu maça odaklandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyuncularımızın ilk maçtaki gibi bir performans göstereceklerine inanıyorum. İlk maçın skor avantajıyla sahaya çıkacağız. Benzer bir performans sergileyip, iyi bir skor elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Numan Polat, şunları kaydetti:

"Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım. Çok ciddi hazırlıkla geleceklerini düşünüyorum. Biz de ilk maçta rotasyona gitmiştik. Oynamayan futbolcularımızı tercih etmiştik. Galatasaray gibi takımların as ya da yedek kadro gibi bir durumlarının olduğunu düşünmüyorum. Geniş kadroya sahipler. Galatasaray'ın bu maçta daha farklı oynayacağına inanıyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız."