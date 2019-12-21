Tuzlaspor web sitesi Galatasaraylı taraftarlarca hacklendi

Galatasaray ve Tuzlaspor arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan maç kavga ile sonuçlanmıştı. Galatasaray’ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren

karşılaşmada iki takımın oyuncuları arasında soyunma odasına giderken geçen konuşma sonrasında kavga çıkmıştı ancak olay sadece bir kavga olmaktan öteye taşındı.

Maç Sonunda Muslera-Gökhan Çıra Arasında Ne Yaşandı?

Galatasaray- Tuzlaspor arasında oynanan maçın sonunda iki tarafın yıldız oyuncuları Muslera ve Gökhan Çıra arasında sözlü münakaşa yaşandı. İddialara göre; maçın ilk etabında Gökhan Çıra Galatasaray’a küfür etti ve bununla yetinmeyip fotoğraf paylaştı. Maçın bitiminde Galatasaray’ın kazanması ile Muslera’ da önceki davranışları sebebi ile Gökhan Çıra’ya “hadi konuşsana!” dedi. Bu sözlerin arkasından ikilinin birbirine saldırması ve olayın büyümesi ile sahada arbede çıktı. Olayın büyümesinin akabinde nefret dolu söylem ve davranışlar sanal ortamlarda da yankılandı.

Web sitesi hacklendi

Yaşanan bu durum gündemi oldukça meşgul etmişti. Bu olaylara bir yenisi daha eklenirken, Galatasaraylı taraftarlarca rakip Tuzlaspor'un web sitesi hacklendi. Tuzlaspor'un web sayfasında, "Galatasaray taraftarına saygılı olun" ifadelerine yer verildi.