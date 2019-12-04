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04.12.2019 - 23:49 |

Tuzlaspor'dan tarihi galibiyetin ardından paylaşım...

2. Lig ekibi, G.Saray karşısında alınan tarihi galibiyet sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Tuzlaspor'dan tarihi galibiyetin ardından paylaşım...

Skorer - Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı TT Stadı'nda 2-0 yenerek tarihi bir başarıya imza atan Tuzlaspor, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

2. Lig temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "YİNE KAZANDIK! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında G.Saray'ı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor, Galatasaray'a karşı tarihinde ikinci galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlı ekip daha önce sarı-kırmızılı takımı 3-2 mağlup etmişti.

Tuzlaspordan tarihi galibiyetin ardından paylaşım...

 

Tuzlaspordan tarihi galibiyetin ardından paylaşım...

 

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