Tuzlaspor'dan tarihi galibiyetin ardından paylaşım...

Skorer - Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı TT Stadı'nda 2-0 yenerek tarihi bir başarıya imza atan Tuzlaspor, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

2. Lig temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "YİNE KAZANDIK! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında G.Saray'ı Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor, Galatasaray'a karşı tarihinde ikinci galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlı ekip daha önce sarı-kırmızılı takımı 3-2 mağlup etmişti.