Tüzüğe şartlı destek

Muhalefet kulübün kanayan yarası haline gelen tüzük konusunda yönetimin girişimine destek verecek ancak yeni haliyle tüzüğün bir sonraki dönemden itibaren uygulanmasını isteyecek. Özellikle idari oylamanın kaldırılıp sadece mali yönden ibra oylaması yapılması gibi radikal değişikliklerin olması planlanan çalışmanın bir sonraki dönemden itibaren geçerli sayılması önerisine yönetim ise soğuk bakıyor.

Başkan Cengiz ve ekibi tüzük değişikliğinin hemen yürürlüğe girmesini istiyor.

Böylece Mart’taki Mali Kongre’nin iki günde yapılması ve tek bir oylama olmasında ısrar ediliyor. Muhalefetin yeni tüzüğün ne zamandan itibaren geçerli olacağı yönündeki yaklaşımı yeni bir tartışma başlatacak gibi görünüyor.