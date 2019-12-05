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05.12.2019 - 08:00 |

Tüzük değişecek kavga bitecek

Ocaktaki tüzük tadil kongresinde, genel kurulun kabul etmesi durumunda devrim niteliğinde bir değişim sağlanacak. Cim-Bom’u mahkeme kapılarına götüren sıkıntılı durum artık yoruma dayalı olmaktan çıkarılacak, kapalı oylama yapılacak.

Tüzük değişecek kavga bitecek

 

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, devrim niteliğinde bir operasyona hazırlanıyor. Son dönemdeki tüzük karmaşasına son noktayı koymaya hazırlanan Cengiz yönetimi, bunu tüzük tadili yaparak gerçekleştirecek.
Buna göre sarı-kırmızılılarda gelecek ay olağanüstü kongreye gidilerek tüzük değişikliği yapılacak. Tartışılan maddelerin yerine, herkesin üzerinde uzlaştığı bir yeni anayasa için kolları sıvayan yönetimin, özellikle mali kongre ile ilgili büyük bir değişikliği genel kurulun önüne götürecek.
Son mali ve idari genel kurulda yönetsel anlamda ibra olmayan ve mahkemelik olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek ay yapılacak tüzük kongresinde bir daha böyle bir şey yaşanmaması için radikal bir değişikliğe gidecek. Yeni tüzükle mali kongreler 2 güne çıkarılacak ve ilk gün sadece konuşmalar yapılacak. İkinci gün ise oylama olacak ama bu kez açık değil kapalı şekilde yapılacak.
Yeni tüzükle beraber tartışmalara neden olan idari oylama da kaldırılıp tek oylama şeklinde yapılacak. Yani üyeler yönetimi sadece mali yönden değerlendirecek.
Diğer taraftan yine üyeliklerle ilgili radikal değişikler planlandığı öğrenildi. Özelikle lise dışından üyeliklerin sınırlı ve zor olması nedeniyle bunun önünü açmaya yönelik çalışmaların olduğu belirtildi.

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